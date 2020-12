Mobiele dataverbruik flink omhoog in zomermaanden

Het mobiele dataverbruik in Nederland heeft een vlucht genomen in het derde kwartaal. Nieuwe cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijzen op een toename van 20 procent vergeleken met het tweede kwartaal. Een mogelijke verklaring voor de toename is dat mensen meer buiten waren in de zomermaanden en dus meer gebruikmaakten van hun mobiele data en minder van wifi, stelt de toezichthouder.