„Zeer de vraag of chauffeurs met kerst thuis zijn”

Het is zeer de vraag of Nederlandse vrachtwagenchauffeurs die momenteel in het Verenigd Koninkrijk zitten, op tijd thuis zijn voor Kerstmis. „Ik hoop het, maar vrees met hele grote vrezen of het gaat lukken”, zegt bestuurder Willem Dijkhuizen van vakbond FNV. Hij wil echter niet hardop zeggen dat de chauffeurs in hun vrachtwagencabine kerst moeten vieren. Ook branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil daar nog niet aan.