Contactloos betalen is in opmars in coronatijd

Contactloos betalen heeft flink aan populariteit gewonnen door de coronavirusuitbraak. Volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland zijn veel Nederlanders hun aankopen aan de kassa contactloos gaan afrekenen met hun betaalpas of mobiele telefoon. Dit is zowel ten koste gegaan van het gebruik van contant geld als het traditionele pinnen, waarbij de pas in de betaalautomaat wordt gestoken.