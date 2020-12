Man die verdacht wordt van doodschudden baby ontkent kwade opzet

De man die ervan verdacht wordt begin vorig jaar zijn acht weken oude zoontje te hebben doodgeschud, ontkent met klem dat hij het jongetje iets heeft willen aandoen. Volgens de 30-jarige Bertus van E. uit Waddinxveen merkte hij dat de baby onwel was geworden en heeft hij geprobeerd zijn leven te redden. De baby overleed een dag later in het ziekenhuis.