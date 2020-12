AEX veert op na zware verliesbeurt

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen veerden wat op na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan de instemming van het Amerikaanse parlement met de nieuwe miljardensteun om de grootste economie ter wereld door de coronacrisis te loodsen. Verder ging de aandacht uit naar de ontwikkelingen rond de nieuwe variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk en het brexitoverleg.