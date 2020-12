Brits overheidstekort loopt snel op

Het Britse overheidstekort is in de eerste acht maanden van het boekjaar opgelopen tot een record in vredestijd van zo’n 241 miljard pond. Dat is omgerekend bijna 265 miljard euro en toont een deel van de financiële schade van de coronacrisis. De Britten gaven miljarden uit aan steun voor bedrijven en huishoudens om door de crisis te komen.