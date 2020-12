Iets meer arbeidsongevallen, FNV vindt cijfers veel te hoog

Het aantal arbeidsongevallen in Nederland is vorig jaar licht opgelopen van 91.000 tot 93.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden de meeste ongevallen een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol. Vakbond FNV vindt de cijfers veel te hoog en „niet acceptabel”.