Nikkei lager door zorgen over virusmutatie

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag opnieuw met verlies geëindigd. De bezorgdheid over de zeer besmettelijke virusvariant in het Verenigd Koninkrijk en de vrees dat de nieuwe lockdows en reisbeperkingen in veel Europese landen het economische herstel zullen remmen, zorgden voor een negatieve stemming op de beursvloeren. Daarnaast verwerkten de markten de instemming van het Amerikaanse parlement met het extra coronasteunpakket van 900 miljard dollar om de grootste economie ter wereld door de coronacrisis te loodsen.