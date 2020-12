IC’s voor kinderen maken bedden vrij voor volwassenen

Om het oplopende aantal coronapatiënten op de intensive care op te vangen worden bedden op ic’s voor kinderen opgeofferd. Door bedden af te stoten op de kinderintensivecareafdelingen kan het personeel bijspringen op de ic’s voor volwassenen. In het LUMC in Leiden is de intensive care voor kinderen teruggebracht van elf naar zes bedden, meldt de Volkskrant. In het UMC Groningen worden volwassen coronapatiënten op de kinder-ic opgenomen.