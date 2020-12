Wakker Dier klaagde terecht over Europese kipreclame

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier heeft terecht geklaagd over een advertentie van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi), die mede is betaald door de EU. In de advertentie wordt een te rooskleurig beeld geschetst van de omstandigheden waaronder vleeskuikens in de EU worden gehouden. Door de onjuiste informatie kan een consument ertoe worden gebracht om zo’n kip te kopen. Dat is misleidend en daardoor oneerlijk, heeft de Reclame Code Commissie bepaald.