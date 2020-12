‘Veel bedrijven die huizen verduurzamen komen goed door crisis’

Veel bedrijven die huizen verduurzamen doen het dit jaar goed, ondanks de coronacrisis. Zo is de omzet van twee op de drie bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector gelijk of zelfs hoger dan begin dit jaar werd verwacht. Dat meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in een onderzoek dat overigens werd uitgevoerd voor de nieuwe lockdown begon.