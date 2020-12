RIVM komt met weekcijfers: aantal besmettingen weer fors gestegen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft dinsdag weer een wekelijks overzicht van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Het aantal besmettingen lag in de afgelopen week opnieuw beduidend hoger dan een week eerder, zoveel is zeker. Het weektotaal kan heel goed boven de 80.000 uitkomen.