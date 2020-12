Biden bedankt wetenschappers en onderzoekers achter coronavaccins

Aanstaand president van de VS Joe Biden heeft wetenschappers en onderzoekers die hebben gewerkt aan coronavaccins op maandagavond op Twitter bedankt. Eerder op de dag werd de 78-jarige Biden voor de camera’s ingeënt tegen het virus dat, inmiddels bij meer dan 18 miljoen personen in de VS is vastgesteld en bijna 320.000 mensen in het land fataal is geworden.