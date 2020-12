Pfizer: iets meer vaccins voor Nederland in eerste kwartaal

Nederland kan in het eerste kwartaal van 2021 iets meer doses van het Pfizer-vaccin verwachten dan eerder bekend was. „Wat we hebben afgesproken is dat we tot het eind van het eerste kwartaal 2,49 miljoen doses vaccins kunnen leveren”, zei Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland, bij Nieuwsuur. „Dat is ietsje meer dan dat we eerst hadden beloofd.”