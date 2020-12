Voorzichtigheid op Wall Street door zorgen rond corona

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag overwegend in het rood de handel uitgegaan. Net als in Europa reageerden beleggers op Wall Street met nervositeit op de nieuwe en zeer besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Een doorbraak in de onderhandelingen over een omvangrijk nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie bood enige compensatie voor het negatieve sentiment.