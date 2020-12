De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad, het overleg van alle veiligheidsregio’s, hebben minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) maandagavond verzocht om in te grijpen bij de groothandels. „Wij willen dat deze bedrijven onder hetzelfde regime vallen als alle andere winkels”, aldus burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen na afloop van de bijeenkomst. Volgens hem is het bij deze groothandels veel te druk en dat is niet goed voor het draagvlak.