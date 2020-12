Burgemeesters willen geen avondklok

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen geen avondklok. „Die is helemaal lastig te handhaven, want iedereen die een stap buiten de deur zet zou je in principe moeten aanhouden”, zegt Pieter Broertjes van Hilversum voorafgaand aan de vergadering van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s.