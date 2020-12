Autoriteiten blijven coronavaccin ‘goed in de gaten houden’

De veiligheid van het nieuwe coronavaccin wordt ook na de toelating tot de Europese Unie „goed in de gaten gehouden”, verzekert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). „Ondanks dat tienduizenden mensen in de studie zaten, zijn bepaalde zeldzame of late bijwerkingen nooit helemaal uit te sluiten als miljoenen mensen het vaccin krijgen.” Ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) blijft het vaccin „nauwkeurig monitoren”.