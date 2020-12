Ontwikkelaars coronavaccin ‘dolblij’ op ‘emotionele dag’

Voor de medewerkers van het Duitse medische bedrijf BioNTech is het een „emotionele dag”. „Omdat we ons in het hart van de EU bevinden, zijn we dolblij dat we een stap dichterbij de mogelijke levering van het eerste vaccin in Europa zijn om deze verwoestende pandemie te helpen bestrijden”, reageert bestuursvoorzitter Ugur Sahin op de goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.