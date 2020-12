‘Kerstreclames dit jaar meer op emotie gericht’

De kerstreclames van supermarkten zijn dit jaar nog wat meer dan anders op de emotie gericht. „Het gaat nog meer dan anders om thuis samen kerst te vieren in een klein gezelschap”, zegt marketingdeskundige Erwin Wijman. Het valt hem daarom wel op dat de meeste reclames in het vaste patroon blijven dat de winkelketens toch al hanteren en daardoor erg veel op elkaar lijken. „Ik mis een mooi verhaal in die reclames.”