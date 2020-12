Wall Street lager door zorgen virusmutatie

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. Net als op de Europese beursvloeren zijn beleggers op Wall Street bezorgd over de nieuwe zeer besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Wel verwerkt de markt een doorbraak in de onderhandelingen over een omvangrijk nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie.