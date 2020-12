Medicijnautoriteit CBG ‘verheugd’ over goedkeuring vaccin

Voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is „verheugd” over de goedkeuring van het eerste coronavaccin voor de Europese Unie. „Vaccins zijn belangrijk om het coronavirus te overwinnen in Nederland en wereldwijd. Samen met onze Europese collega’s hebben we door intensieve samenwerking sneller maar net zo zorgvuldig en grondig als anders dit vaccin beoordeeld”, aldus De Boer.