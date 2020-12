Voorzitter Ursula von der Leyen verwacht dat de Europese Commissie maandagavond nog een besluit neemt over markttoelating in de EU van het coronavaccin dat BioNTech en Pfizer samen hebben ontwikkeld. Ze twittert dat, net na de bekendmaking van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat het positief oordeelt over het vaccin.