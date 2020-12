Poolse vicepremier: hervormingen Poolse justitie voortgezet

Polen gaat zich verder inspannen om de hervormingen van het rechtssysteem in het land voort te zetten, ondanks de bezwaren uit binnen- en buitenland. De Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski benadrukte in een interview met Poolse media dat het Poolse rechtsysteem een „interne zaak” is en verwierp het idee dat met de hervorming de rechtelijke macht wordt ingeperkt.