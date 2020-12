Enorme vertragingen en onduidelijkheid bij transportbedrijven

Logistiek dienstverleners zitten door de reisbeperkingen vanwege de zeer besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk in onzekerheid of ze hun personeel nog wel terug kunnen krijgen voor de kerst. Ook kampen ze met vertragingen en mogelijk omzetverlies. De enige zekerheid is dat de chauffeurs die er nu zitten terug kunnen komen, vertelt Marius Pronk, planner bij John Pronk Transport: „Maar als ze morgen zeggen dat chauffeurs ook niet meer mee mogen, dan wordt het een ander verhaal.”