Nog geen gezamenlijke Europese aanpak Britse coronavariant

De EU-landen zijn het nog niet eens geworden over gezamenlijke maatregelen om de coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken te bestrijden. Alleen een gezamenlijke aanpak van het vrachtverkeer van en naar het VK zit er misschien snel in, zegt een EU-bron. Op andere eensgezinde stappen is het „langer wachten”.