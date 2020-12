Internetstoringen treffen banken op drukke onlineshopdag

Grote drukte van mensen die via webwinkels hun kerstcadeautjes proberen te bestellen lijkt maandag voor storingen in de onlinesystemen van banken te hebben gezorgd. Meerderen banken kregen te maken met problemen. Zo konden klanten van ING tijdelijk geen spaargeld opnemen via de app. Bij ABN AMRO doen internetbankieren, de app en het doen van iDEAL-betalingen het soms wel en soms niet. En de onlinesystemen van Rabobank lagen er een klein half uur helemaal uit.