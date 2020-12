Miljoenen meer bezoekers Marktplaats.nl, speelgoed populair

Deze maand is de website Marktplaats.nl miljoenen keren meer bezocht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Sinds de lockdown in verband met het coronavirus vorige week is een nog grotere stijging te zien. Tot en met afgelopen vrijdag is de site 55 miljoen keer bezocht, in december 2019 was dat 46 miljoen keer. Spullen voor kinderen zijn erg populair. Ook worden er kerstpakketten gratis aangeboden voor mensen die het momenteel zwaar hebben, staat in een inventarisatie van de handelssite.