Bloedwaarden voorspellen hoe ziek coronapatiënt zal worden

Op basis van het bloed van net opgenomen coronapatiënten blijkt „vrij nauwkeurig” te voorspellen hoe ernstig de ziekte zal verlopen. Die conclusie trekken onderzoekers van elf Europese ziekenhuizen in een studie onder 982 volwassen Covid-19-patiënten. „Dit maakt het voor zorgverleners makkelijker om een inschatting van het verwachte ziektebeeld te geven”, meldt het Radboudumc. Het academische ziekenhuis in Nijmegen had de leiding over het onderzoek.