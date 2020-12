Bijdragen rijksoverheid aan gemeenten lopen flink uiteen

Het bedrag dat gemeenten krijgen van de rijksoverheid om hun taken goed uit te kunnen voeren varieert enorm. Gemiddeld is het 2162 euro per inwoner, maar de onderlinge verschillen waren ook dit jaar enorm groot. In Bloemendaal is het 1014 euro en in Vlissingen per inwoner 3998 euro. Dat staat in de nieuwe Atlas van de rijksuitkeringen van de Rijksuniversiteit Groningen. In totaal gaat het jaarlijks om 39 miljard euro.