Viruszorgen drukken op Japanse beurs

De aandelenbeurs in Tokio is maandag met verlies begonnen aan de laatste volle handelsweek van het jaar in Japan. Een recordstijging van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad en de zorgen over een nieuwe variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Het nieuws dat de Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres een deal hebben bereikt over extra coronasteun van zo’n 900 miljard dollar hield de koersverliezen beperkt. De deal zal naar verwachting later op de dag worden goedgekeurd.