‘Goede informatie over vaccin trekt zorgpersoneel over de streep’

Personeel in de zorg moet van de overheid snel duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie krijgen over de vaccinatie tegen corona. Op die manier kunnen meer zorgmedewerkers over de streep worden getrokken om zich te laten vaccineren. Dat zegt vicevoorzitter van vakbond FNV Kitty Jong. „Alle kennis over het vaccin moet in begrijpelijke taal gedeeld worden. Zorgmedewerkers die als eerste aan de beurt zijn, kunnen dan een weloverwogen keuze maken of ze zich laten vaccineren of niet.”