‘Coronacrisis zorgt voor meer investeringen in computers’

De investeringen in ICT-apparatuur hebben een vlucht genomen tijdens de coronacrisis. Terwijl het totaal aan investeringen in Nederland daalde, namen de investeringen van bedrijven en overheden in computers en telecomapparatuur juist flink toe, hebben economen van ING becijferd. Ook bij consumenten is volgens een nieuw rapport van de bank sprake van een digitaliseringslag: het aandeel van elektronica in de consumptie steeg fors.