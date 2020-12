‘Groot deel zorgpersoneel wil geen coronaprik’

Zorgmedewerkers willen zich niet zomaar laten inenten tegen het coronavirus. In een peiling onder ruim 9000 werknemers van FNV zegt 18 procent nog te twijfelen, geeft 13 procent aan waarschijnlijk geen prik te halen en wil ruim een vijfde de inenting sowieso niet. „Zorgmedewerkers die er niet positief tegenover staan voelen zich proefkonijnen of vinden het spannend als eerste aan de beurt te zijn”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV in het AD.