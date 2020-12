Nederlanders positiever over globalisering

Nederlanders zijn tamelijk positief over globalisering, ofwel open grenzen en toenemende internationale concurrentie en samenwerking. Zeker in vergelijk met andere Europese landen, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat in een nieuw onderzoek de stemming peilde over globaliseringskwesties. Het gaat dan onder andere over de Europese Unie, klimaatverandering en handelsverdragen.