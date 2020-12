Vissers verbijsterd over aanbod EU aan Britten

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen zaterdag en zondag over een „laatste” EU-voorstel om de impasse over visrechten na de brexit te doorbreken. Volgens de Ierse publieke omroep RTÉ stelt de EU voor om de visvangst door Europese schepen in Britse wateren met een kwart te verminderen. Nederlandse visserijorganisaties reageren verbijsterd.