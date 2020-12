Arrestaties bij verboden demonstratie tegen lockdown Hilversum

De politie heeft zaterdag in Hilversum tien mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de lockdown. Ondanks een vrijdag uitgevaardigd verbod op demonstreren, kwamen zaterdagmiddag in Hilversum toch zo’n dertig tot veertig mensen bijeen op een plein achter het station. De politie begeleidde de groep en sommeerde de deelnemers te vertrekken. Uiteindelijk werd de sfeer grimmiger en zag de politie zich genoodzaakt in te grijpen, aldus een woordvoerder. Inmiddels is de rust weergekeerd.