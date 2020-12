Japanse ‘Twitterkiller’ wil trouwen voor executie

Een Japanner die ter dood veroordeeld is voor de moord op negen mensen legt zich daar bij neer, maar wil voor voltrekking van het vonnis nog trouwen. „Ik wil een gewoon meisje vinden, terwijl ik in de gevangenis zit”, zei de 30-jarige Takahiro Shiraishi, die bekend staat als de ‘Twitterkiller’. Via dit sociale medium legde hij contact met jonge mensen die zelfmoord overwogen om ze vervolgens te vermoorden.