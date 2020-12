Terugblik op bewogen beursjaar gedomineerd door corona

Beleggers hebben een bijzonder beursjaar 2020 achter de rug, gedomineerd door de coronacrisis. Door de virusuitbraak kelderden de beurzen in het voorjaar, maar was daarna weer sprake van sterk herstel, geholpen door enorme steunpakketten van overheden en centrale banken en het nieuws rond coronavaccins. Op Wall Street werden zelfs nieuwe records gevestigd. Ook de AEX-index wist goed te herstellen, al zijn er wel duidelijke winnaars en verliezers te zien onder de hoofdfondsen in Amsterdam.