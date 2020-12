Aanklagers: autisme geen excuus voor massamoord uit vrouwenhaat

De Canadees die geïnspireerd door de anti-vrouwelijke ‘incelbeweging’ tien mensen doodreed in Toronto, kan zich volgens de aanklagers in zijn zaak niet beroepen op ontoerekeningsvatbaarheid. Beklaagde Alek Minassian heeft zijn daad toegegeven, maar vindt dat hij moet worden ontslagen van strafvervolging, omdat bij autistisch is. De officier van justitie in de zaak heeft geen enkel begrip voor die redenering.