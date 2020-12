Politiechef: 600 miljoen nodig voor wijkagenten en rechercheurs

De politie heeft minstens 3500 extra mensen nodig. Er is vooral een tekort aan wijkagenten. Om het capaciteitsprobleem aan te pakken is minstens 600 miljoen euro nodig, zegt korpschef Henk van Essen. „En dan nog kunnen we niet aan alle verwachtingen voldoen.” Volgens de politiebaas moet de politie bruggen blijven bouwen, zowel op straat als online.