Amsterdam verbiedt alcohol op Noordermarkt en in de Pijp

In de strijd tegen het coronavirus verbiedt Amsterdam het drinken van alcohol op en rond de Noordermarkt en op diverse plekken in de Pijp. Hiermee wil de gemeente groepsvorming op deze plekken - waar het de afgelopen tijd vaak te druk was - tegengaan. De maatregel gaat zaterdag in en duurt in elk geval tot het einde van de lockdown op 19 januari. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van 95 euro.