Waalbrug bij Nijmegen gaat weer open

De Waalbrug bij Nijmegen gaat zaterdag weer helemaal open, nadat er ruim anderhalf jaar is gewerkt aan renovatie van het rijksmonument uit 1936. De gemeente is blij dat de belangrijke verkeersader weer beschikbaar is, maar niet echt tevreden. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen heeft dit jaar namelijk besloten dat de beloofde schilderbeurt van de afbladderende staalconstructie tien jaar wordt uitgesteld. Daar is nu geen geld meer voor, zegt zij.