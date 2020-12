‘Tekort aan dialoog is funest voor vertrouwen in coronabeleid’

De huidige lockdown tegen het coronavirus had voorkomen kunnen worden als de overheid eerder in actie was gekomen en meer had ingezet op bewustwording. Dat zegt epidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe in De Telegraaf. Volgens Baidjoe staat het draagvlak voor het coronabeleid onder druk, mede doordat burgers en deskundigen amper met elkaar in gesprek gaan.