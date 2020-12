Chileense president krijgt boete voor selfie zonder mondkapje

De Chileense president Sebastian Pinera heeft een boete van 3500 dollar (zo’n 2800 euro) gekregen, nadat eerder deze maand een selfie met hem opdook waarop hij geen mondkapje droeg. In Chili is het dragen van een mondkapje vanwege het coronavirus in alle openbare ruimtes verplicht. Wie dat niet doet, riskeert onder meer een boete of zelfs een celstraf.