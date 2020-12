Huis van Afgevaardigden wil weer meer tijd voor coronasteundeal

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een wet aangenomen die een shutdown van overheidsdiensten moet voorkomen. Als de Senaat ook akkoord gaat, wordt de deadline voor een beslissing over een tijdelijke financieringswet verlengd tot zondag. Vorige week verlengde het Congres de deadline met zeven dagen. Vrijdag zou die om middernacht (lokale tijd) verlopen, met sluiting van bepaalde overheidsdiensten als gevolg. Naar verwachting stemt de Senaat later op vrijdag over de wet die voor twee dagen financiering regelt.