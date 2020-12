Code rood voor heel Italië tijdens de feestdagen

In heel Italië geldt tijdens de komende feestdagen de zogenoemde code rood, wat betekent dat er op die dagen tussen 24 december en 6 januari niet veel mag. Dat het land met Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen praktisch op slot gaat, is nodig om coronabesmettingen te vermijden en een derde golf te voorkomen, aldus de regering in Rome.