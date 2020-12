President Bolsonaro waarschuwt voor rare bijwerkingen vaccin

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft de bedrijven Pfizer en BioNTech bekritiseerd, omdat in het contract met hen zou staan dat zij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele bijwerkingen van hun coronavaccin. „Als je in een kaaiman verandert, is het jouw probleem”, zei Bolsonaro op een evenement in de stad Porto Seguro, lachend.