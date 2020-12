Oud-minister Dekker moet drukke Noordzee helpen verdelen

Oud-minister Sybilla Dekker wordt voorzitter van het overleg dat de drukke Noordzee moet verdelen. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Dekker (VVD) gaat het Noordzeeoverleg voorzitten, dat in eerste instantie een akkoord had bereikt over waar gevist mag worden en waar windmolens worden geplaatst. Haar wacht een zware taak, want al snel stapten de vissersbonden uit dat akkoord.