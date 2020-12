Betrokken kabinetsleden dinsdag bijeen over toeslagenaffaire

De meest betrokken bewindspersonen komen dinsdag bijeen op het Catshuis om te overleggen over hoe het kabinet moet reageren op het toeslagenrapport dat deze week is uitgebracht. Een speciale Kamercommissie oordeelde dat slachtoffers een „ongekend onrecht” is aangedaan, en dat de beginselen van de rechtstaat zijn geschonden in het overheidsschandaal.